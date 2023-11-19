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Ay-Yıldızlılar Euro 2023 elemelerinde Almanya'yı 3-2 devirdi

A Milli Futbol takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine ev sahipliği yapacak Almanya'ya kendi evinde futbol dersi vererek, maçı 3-2 kazandı. Almanya 5. dakikada Havertz ile öne geçse de 38'de Ferdi Kadıoğlu ve 45+2'de Kenan Yıldız, takımımızı 2-1 üstünlüğe taşıdı. 49'da Füllkrug skora dengeyi getirirken, 71'de Yusuf Sarı'nın penaltı golüne engel olamadı.

Haber Merkezi
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Ay-Yıldızlılar Euro 2023 elemelerinde Almanya'yı 3-2 devirdi
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri için vize alan A Milli Futbol Takımımız, turnuvaya ev sahipliği yapacak Almanya'yı Berlin'de 3-2 yenerek destan yazdı. Ay-Yıldızlılar'da Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız birbirinden güzel gollerle Panzerler'e adeta futbol dersi verdi. Milliler, 3 gün sonra elemelerde liderliği garantilemek için Galler ile deplasmanda karşılaşacak.

Alman Milli Takımı'nın Barcelona forması giyen 33 yaşındaki Türk asıllı futbolcusu İlkay Gündoğan, Ay-Yıldızlılara karşı ilk kez sahaya çıktı.

Yaklaşık 75 bin kişinin izlediği mücadelede tribünleri dolduran Almanya'da yaşayan yurttaşlarımız, rakibimize adeta deplasman havası yaşattı.

Maçtaki kırılma anları

5' Orta sahadan Benjamin Heinrichs'in attığı nefis ara pasta sağdan ceza sahasına giren Leroy Sane topu ortaya çıkardı. Kale ağzında topa dokunan Kai Havertz golü attı: 1-0

17' Genç yetenek Kenan Yıldız, uzaktan sert vurdu. Kaleci Trapp topu kontrol etti.

34' İlkay Gündoğan ile diz dize çarpışan Emre Akbaba, yerini Abdülkadir Ömür'e bıraktı.

38' Abdülkerim Bardakçı'nın pasında soldan hareketlenen Ferdi Kadıoğlu, içeri kat edip sağ ayağıyla nefis vurdu ve kaleci Kevin Trapp'i avladı: 1-1

45'+2 Kaan Ayhan'ın sağdan ortası Yusuf Yazıcı ile Benjamin Heinrichs'i aştı. Topu alan Kenan Yıldız düzeltip köşeye mermi gibi gönderdi: 1-2. Bu, 18 yaşındaki Juventus'lu genç yıldızın A Milli Takım'da ilk golü oldu.

49' Florian Wirtz ortadan taşıyıp sola çıkardı. İçeri kat eden Niclas Füllkrug yerden köşeye vuruşuyla skora denge geldi: 2-2

53' İkinci yarının başında İsmail Yüksek'in yerine oyuna dahil olan Salih Özcan'ın şutu yan direğe çarpıp dışarı gitti.

71' Havertz'in ceza sahasında elle oynamasına "Devam" diyen Polonyalı hakem Bartosz Frankowski, VAR incelemesi sonrası penaltı noktasını gösterdi. Adana Demirsporlu Yusuf Sarı penaltıyı gole çevirdi: 2-3

82' Kerem Aktürkoğlu'nun pasında Barış Alper Yılmaz uzaktan mermi gibi vurdu. Kaleci Trapp topu köşeden güçlükle çeldi.

Almanya:2 -Türkiye: 3

STAT: Berlin Olimpiyat Stadı
HAKEMLER: Bartosz Frankowski, Marcin Boniek, Jakub Winkler, Paweł Raczkowski (VAR) (Polonya)
GOLLER: Havertz (Dk. 5), Füllkrug (Dk. 49) / Ferdi (Dk. 38), Kenan Yıldız (Dk. 45+2), Yusuf Sarı (Dk. 71 pen.)
SARI KARTLAR: Ozan Kabak, İrfan Can, Abdülkadir Ömür, Abdülkerim
ALMANYA: Trapp - Tah, Rüdiger, Heinrichs - Kimmich (Dk. 71 Goretzka), İlkay Gündoğan, Brandt (Dk. 82 Ducksch) - Wirtz (Dk. 71 Gnabry) - Havertz, Füllkrug, Sane
TÜRKİYE: Altay - Zeki, Ozan Kabak, Abdülkerim, Ferdi (Dk. 64 Eren) - Kaan Ayhan, İsmail (Dk. 46 Salih Özcan), Emre Akbaba (Dk. 34 Abdülkadir Ömür) - Yusuf Yazıcı (Dk. 64 Barış Alper), Kenan Yıldız (Dk. 73 Kerem), İrfan Can (Dk. 64 Yusuf Sarı)