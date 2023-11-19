Ay-Yıldızlılar Euro 2023 elemelerinde Almanya'yı 3-2 devirdi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri için vize alan A Milli Futbol Takımımız, turnuvaya ev sahipliği yapacak Almanya'yı Berlin'de 3-2 yenerek destan yazdı. Ay-Yıldızlılar'da Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız birbirinden güzel gollerle Panzerler'e adeta futbol dersi verdi. Milliler, 3 gün sonra elemelerde liderliği garantilemek için Galler ile deplasmanda karşılaşacak.

Alman Milli Takımı'nın Barcelona forması giyen 33 yaşındaki Türk asıllı futbolcusu İlkay Gündoğan, Ay-Yıldızlılara karşı ilk kez sahaya çıktı.

Yaklaşık 75 bin kişinin izlediği mücadelede tribünleri dolduran Almanya'da yaşayan yurttaşlarımız, rakibimize adeta deplasman havası yaşattı.

Maçtaki kırılma anları

● 5' Orta sahadan Benjamin Heinrichs'in attığı nefis ara pasta sağdan ceza sahasına giren Leroy Sane topu ortaya çıkardı. Kale ağzında topa dokunan Kai Havertz golü attı: 1-0

● 17' Genç yetenek Kenan Yıldız, uzaktan sert vurdu. Kaleci Trapp topu kontrol etti.

● 34' İlkay Gündoğan ile diz dize çarpışan Emre Akbaba, yerini Abdülkadir Ömür'e bıraktı.

● 38' Abdülkerim Bardakçı'nın pasında soldan hareketlenen Ferdi Kadıoğlu, içeri kat edip sağ ayağıyla nefis vurdu ve kaleci Kevin Trapp'i avladı: 1-1

● 45'+2 Kaan Ayhan'ın sağdan ortası Yusuf Yazıcı ile Benjamin Heinrichs'i aştı. Topu alan Kenan Yıldız düzeltip köşeye mermi gibi gönderdi: 1-2. Bu, 18 yaşındaki Juventus'lu genç yıldızın A Milli Takım'da ilk golü oldu.

● 49' Florian Wirtz ortadan taşıyıp sola çıkardı. İçeri kat eden Niclas Füllkrug yerden köşeye vuruşuyla skora denge geldi: 2-2

● 53' İkinci yarının başında İsmail Yüksek'in yerine oyuna dahil olan Salih Özcan'ın şutu yan direğe çarpıp dışarı gitti.

● 71' Havertz'in ceza sahasında elle oynamasına "Devam" diyen Polonyalı hakem Bartosz Frankowski, VAR incelemesi sonrası penaltı noktasını gösterdi. Adana Demirsporlu Yusuf Sarı penaltıyı gole çevirdi: 2-3

● 82' Kerem Aktürkoğlu'nun pasında Barış Alper Yılmaz uzaktan mermi gibi vurdu. Kaleci Trapp topu köşeden güçlükle çeldi.

Almanya:2 -Türkiye: 3

STAT: Berlin Olimpiyat Stadı

HAKEMLER: Bartosz Frankowski, Marcin Boniek, Jakub Winkler, Paweł Raczkowski (VAR) (Polonya)

GOLLER: Havertz (Dk. 5), Füllkrug (Dk. 49) / Ferdi (Dk. 38), Kenan Yıldız (Dk. 45+2), Yusuf Sarı (Dk. 71 pen.)

SARI KARTLAR: Ozan Kabak, İrfan Can, Abdülkadir Ömür, Abdülkerim

ALMANYA: Trapp - Tah, Rüdiger, Heinrichs - Kimmich (Dk. 71 Goretzka), İlkay Gündoğan, Brandt (Dk. 82 Ducksch) - Wirtz (Dk. 71 Gnabry) - Havertz, Füllkrug, Sane

TÜRKİYE: Altay - Zeki, Ozan Kabak, Abdülkerim, Ferdi (Dk. 64 Eren) - Kaan Ayhan, İsmail (Dk. 46 Salih Özcan), Emre Akbaba (Dk. 34 Abdülkadir Ömür) - Yusuf Yazıcı (Dk. 64 Barış Alper), Kenan Yıldız (Dk. 73 Kerem), İrfan Can (Dk. 64 Yusuf Sarı)