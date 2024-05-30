Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin banka borçlarını nasıl kapatacaklarını açıkladı

Aziz Yıldırım, projelerine ilişkin gazetecilere bilgilendirme toplantısı yaptı. Fenerbahçe'nin en önemli sorunalrından birinin bankalara olan borçları olduğuna değinen Yıldırım, öncelikle bu sorunun çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Yıldırım, başkan olması halinde Fenerbahçe'ye ait Ülker Arena'nın Ataşehir'de bulunan arazisinin yanındaki alanın ve Kayışdağı'ndaki kolejin boş arazisinin değerlendirileceğini aktararak, şunları söyledi:

"Ataşehir'deki arazinin 20 küsür dönümüne iki salon yapıldı. O salonlar Fenerbahçe'nin tapulu malıdır. Yanındaki yani salonların içinde kalan arazi Ülker'e aitti. Biz Ülker'e paylaşımda verdik. Yaklaşık 35 dönümlük arazimiz var. Oraya inşaat yapılacak. Emlak Konut'la birlikte. Onlar müteahhite verecekler Konut ve ofis projesi, içinde 50 yataklı bir otel olacaktı. Oradan Fenerbahçe'ye 70 milyon Euro para Fenerbahçe'ye kalacak diye hesaplamıştık o tarihte. Şu an nedir bilmiyorum.

Bizim devletten satın aldığımız şu anki mevcut kolejin arazisinin arazisini değerlendireeceğiz. Kayışdağı'ndaki araziden bahsediyorum. Kolej 1 sene önce depreme dayanıklı olmadığı için kapatıldı. Şu an kolej yok. Toplam 26 dönüm ama 6 dönümünde kolej var. Yaklaşık 60-70 milyon dolar civarı buranın fiyatı. Geçen sene teklif veren vardı. Bu ikisini değerlendirirsek banka borçlarını kapatırız. Ve kapatmak şart."

"Fenerbahçe Koç Spor oldu" diyen ve kulübün sponsorluk bedellerinin açıklanmadığını kaydeden Yıldırım, başkan olması halinde yıllık 250 milyon dolar gelir vaat ettiğini de ifade etti. Geçtiğimiz günlerde açıkladığı Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun kapasitesinin 60 bine çıkarılmasıyla ilgili vaadini de detaylandıran Aziz Yıldırım, "Maçlar oynanırken stadın kapasitesini artırmayı düşünüyoruz. 3'er 5'er bi artıracağız kapasiteyi" diye konuştu.