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Başakşehir, son dakika golüyle yıkıldı

UEFA Konferans Ligi dördüncü maçında RAMS Başakşehir, Moldova ekibi Petrocub ile 1-1 berabere kaldı.

Haber Merkezi
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Başakşehir, son dakika golüyle yıkıldı
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UEFA Avrupa Konferans Ligi dördüncü hafta mücadelesinde Başakşehir sahasında Moldova ekibi Petrocub'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi. 

Başakşehir'in golünü 42. dakikada penaltıdan Piatek kaydetti. Petrocub'un golünü ise 90+6. dakikada Bors attı.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 2'ye Petrocub da 1'e yüksletti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 5. haftasında Başakşehir sahasında Heidenheim'i konuk edecek. Karşılaşma 12 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.

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