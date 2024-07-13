Beşiktaş - Dinamo Zagreb maçı iptal edildi

Beşiktaş ile Dinamo Zagreb arasında 18.30'da oynanması planlanan hazırlık müsabakası, yoğun yağış nedeniyle iptal oldu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "GNK Dinamo Zagreb ile oynanması planlanan hazırlık maçı, sağanak yağış ve dolu nedeniyle maçın hakemi tarafından iptal edilmiştir." denildi.

Stattan ayrılan Beşiktaş kafilesinde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, kamp yaptıkları otelde antrenman maçı oynanmasına karar verdi.

Beşiktaş hazırlık maçı programı

Beşiktaş, Slovenya kampında üç hazırlık maçı oynayacak. Siyah beyazlı ekip ilk olarak 13 Temmuz Cumartesi günü Hırvatistan’ın Dinamo Zagreb, ardından 17 Temmuz Çarşamba günü de Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk ekibiyle oynayacak. Siyah beyazlı ekip 20 Temmuz’da Avusturya’nın Grazer AK ekibiyle karşılaştıktan sonra İstanbul’a dönecek. Beşiktaş bu sezonki ilk hazırlık maçında Ümraniyespor ile 0-0 berabere kalmıştı.