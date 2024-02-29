Beşiktaş-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta heyecanı yarın, 2 Mart Cumartesi, 3 Mart Pazar ve 4 Mart Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu haftaki müsabakalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu.

Ligin 28. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinde hakem Halil Umut Meler görev alacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

Süper Lig'de 28. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

* 20.00 Kasımpaşa - Sivasspor: Burak Şeker

2 Mart Cumartesi

* 13.30 MKE Ankaragücü - İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu

* 16.00 Çaykur Rizespor - Kayserispor: Burak Pakkan

* 19.00 Hatayspor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

3 Mart Pazar

* 13.30 RAMS Başakşehir - Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

* 13.30 Pendikspor - Konyaspor: Ümit Öztürk

* 19.00 Beşiktaş - Galatasaray: Halil Umut Meler

4 Mart Pazartesi

* 17.00 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük: Murat Erdoğan

* 20.00 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan

* 20.00 Antalyaspor - Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu