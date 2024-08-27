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Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş, Felix Uduokhai’nin satın alma opsiyonuyla Augsburg kulübünden transfer edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı!
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Beşiktaş, Felix Uduokhai’nin satın alma opsiyonuyla Augsburg kulübünden transfer edildiğini açıklandı.

Beşiktaş’tan transfere ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcu Felix Uduokhai’nin satın alma opsiyonuyla birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Augsburg kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.

Felix Uduokhai’ye şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.”

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