Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı!
Beşiktaş, Felix Uduokhai’nin satın alma opsiyonuyla Augsburg kulübünden transfer edildiğini duyurdu.
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Beşiktaş, Felix Uduokhai’nin satın alma opsiyonuyla Augsburg kulübünden transfer edildiğini açıklandı.
Beşiktaş’tan transfere ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Profesyonel futbolcu Felix Uduokhai’nin satın alma opsiyonuyla birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Augsburg kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.
Felix Uduokhai’ye şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.”
Spor