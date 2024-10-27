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Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı!

Beşiktaş Kulübü'nün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Sekreter Kaan Şakul, kulübün borcunun 31 Mayıs 2024 itibarıyla 8 milyar 429 milyon TL olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi
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Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı!
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Beşiktaş Kulübü'nün 2024 yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda devam ediyor.

Kaan Şakul 8 milyar 429 milyon borç olduğunu açıkladı

Genel Kurul Toplantısı’nda mali durum hakkında bilgi veren Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Kaan Şakul, siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 Mayıs 2024 itibariyle 8 milyar 429 milyon TL olduğunu açıkladı.

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