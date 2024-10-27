Kalem tutkunları PenFest’te buluşacak

Kalem ve kâğıt tüm teknoloji merakıma, yazılarımı bilgisayarda yazmama rağmen kullanayım ya da kullanmayayım vazgeçilmez ikilim... Evde kocaman bir çekmece onlarla dolu. Renk renk çeşit çeşit kalemler. Ve tabii ki dolmakalemler ve onların da rengârenk, ne yazık ki yeterince kullanmadığımdan sık sık kurumaya yüz tutan mürekkepleri... Raflarda farklı kalitelerde birbirinden güzel kâğıtlar. Ve de çok sevdiğim kurşunkalemler... Tabii ki gittiğim her kentte mutlaka uğradığım yerler arasında kırtasiyeciler…

Bir de kalem festivalimiz var; PenFest… Bu yıl 9 – 10 Kasım tarihleri arasında markakalem.com tarafından 5. kez düzenleniyor. Festival; geçmiş yıllarda olduğu gibi markaların son koleksiyonlarına, tüm yazı gereçlerine ve butik kalem tasarımcılarının özel ürünlerine ev sahipliği yapacak.

Prestijli kalem markalarının seçkin kalem, mürekkep ve kalem aksesuarları üreticilerinin, kalem koleksiyoncularının, kalem ucu ustalarının (nibmasters) ve kalem tamircilerinin katılımıyla uluslararası bir organizasyona dönüşen PenFest’te, vintage kalem ürünleri de yer alacak.

Kalemin gizemli dünyası

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kalem markalarının yarışmalarıyla gün boyu farklı etkinliklerin sergileneceği PenFest’in açılış organizasyonu Fatih Türkmenoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilecek. Kalem ve yazı arasındaki yolculuğa dair mini sohbetler ve yarışmaların yapılacağı festivalde katılımcı firmaların kalem severler için hazırladığı sürprizlerle daha da renklenecek. Her yıl ücretli olarak yapılan festivali ziyaretçiler telefonlarına gelen karekod ile 2 gün boyunca ziyaret edebilecek.

Kalem bir tutkudur

Festivalin ev sahipliğini yapan markakalem.com kurucusu Faruk Atalar, etkinliğe ilginin her geçen yıl daha da arttığını söylüyor ve şöyle devam ediyor:

“Kalem öyle bir dünya ki onu ancak büyüsüne kapılıp gidenler anlayabilir. PenFest’te bugüne kadar farklı ülkelerden sanat ve siyaset dünyasının pek çok ünlü ismini ağırladık ve hepsinde kalem deyince gördüğümüz tek şey tutku oldu. Yıllardır kalemlerin gizemli dünyasında yer alan biri olarak bu rengârenk dünyanın, eşsiz kimyasını, dokusunu yakından görmek, hissetmek isteyenler için PenFest güzel bir fırsat.

Teknolojinin gelişmesiyle yazmanın giderek azaldığı günümüzde, 4 yıldır düzenlediğimiz festivalde yaptığımız gözlemler sonucunda aslında her şeyin aksine yazmayı çok seven, hayal gücünü ve yeteneklerini bu doğrultuda geliştiren önemli bir kitlenin var olduğunu görüyoruz. Her yıl pek çok insanla bir araya geldiğimizde bu kitlenin daha da arttığını görmek bir sonraki yıllar için bize müthiş ilham veriyor.”

Faruk Atalar

Kimler katılıyor?

Bu yıl toplam 51 firma, 7’si yurt dışından olmak üzere toplam 8 vintage kalem koleksiyoneri, 1 çizim sanatçısı ve yazar, 2’si yurt dışından olmak üzere toplam 3 kalem ucu ustası (nibmaster), 2 kalem tamircisi, toplamda 70 markanın yer alacağı festivalde kalem üreticileri, dolmakalemler, cam kalemler, yüzlerce çeşit yazı aksesuarı, kalem kutuları & kılıfları, kaligrafi ürünleri, defterler yer alacak. Amerika, Almanya, İtalya, Hırvatistan, Yunanistan, İngiltere, Hindistan, İran’dan koleksiyonerlerin de katılacağı festivalde, mücevher kalemler ve özel el yapımı tasarım kalemler de olacak.