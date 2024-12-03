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Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli kongre kararı: Hüseyin Yücel resmen açıkladı!

Hasan Arat'ın istifasının ardından Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul kararının alınmasından sonra mevcut başkan Hüseyin Yücel açıklamalarda bulundu. Başkan adaylığını açıklayan Hüseyin Yücel basın toplantısında 'Ben buradayım ve olağanüstü kongrede de adayım! İstifa edip, gitmek en kolay seçenekti. Ancak ben kaçmıyorum' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli kongre kararı: Hüseyin Yücel resmen açıkladı!
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Hasan Arat'ın istifasının ardından Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul kararı alınmasıyla mevcut başkan Hüseyin Yücel, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Yücel, başkanlık yarışında yeniden aday olduğunu belirterek, "Ben buradayım ve olağanüstü kongrede de adayım! İstifa edip gitmek en kolay yoldu. Ancak ben sorumluluk alıyorum ve mücadeleye devam ediyorum," dedi.

Hüseyin Yücel'in açıklamalarının devamı şöyle:

"Tarihi bir karar aldığımızı düşünüyorum be hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Olağanüstü kongre kararı almış bulunuyoruz. Seçime kadar görevimizin başındayız. Tüm sorumluluklarımızı maddi ve manevi yerine getiriyoruz ve hiçbir yere kaçmıyoruz. Camiaya nefes aldırmak için bu adımı attık."

"Ben buradayım, olağanüstü kongrede de aday olduğumu huzurlarınızda açıklıyorum. Kaçmıyorum, buradayım ancak bu görevi yürütebilmek için camiamızın onayına, güvenoyuna ihtiyaç duyuyorum."

"Sadece altı aylık değil, geleceğe yönelik plan yapıyorum. Önümüzdeki günlerde listemi açıklayacağım. Hodri meydan, isteyen aday olsun. Sorumluluktan kaçmayın! Mayıs ayını beklemeyin! Düne kadar 'Beşiktaş'ın 1 TL'sini bile harcatmam' diyen ağabeylerime sesleniyorum. 'Bu yönetimin transfer yapması etik olmaz' diyen kardeşime sesleniyorum."

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