Beşiktaş'tan Paulista açıklaması: Sakatlık tespit edildi
Beşiktaş, Gaziantep FK maçında sakatlanan Gabriel Paulista'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Paulista'nın sol uyluk üst arka adalesi (biceps femoris) gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi.
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Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Gaziantep FK müsabakasında sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Gabriel Paulista’nın hastanede gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol uyluk üst arka adalesi (biceps femoris) gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir."
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