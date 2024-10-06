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Spor dünyası tek ses! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan ortak paylaşım

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, resmi sosyal medya hesaplarından #KadınaVeÇocuğaDokunma etiketiyle kadın ve çocuklara yönelik şiddete karşı ortak tepki gösterdi.

Haber Merkezi
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Spor dünyası tek ses! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan ortak paylaşım
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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor resmi sosyal medya hesaplarından yapılan ortak paylaşımla kadın ve çocuklara yönelik şiddete tepki gösterildi. 

Siyah ekran üzerinde 'Kadına ve Çocuğa Dokunma' yazılı görseli paylaşan 4 büyükler, paylaşımda #KadınaVeÇocuğaDokunma hastagini açtı.

İlk paylaşımı Beşiktaş yaparken siyah-beyazlı kulübü Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray takip etti. 

Galatasaray yapatığı paylaşımda Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'den ayrı olarak "Artık duyduğumuz ses bir annenin feryadı, bir çocuğun yardım çığlığı, bir genç kızın haykırışı olmasın. Dayanışma için yükselen sesimiz olsun!" ifadelerini kullandı. 

Dört büyüklerin ardından bazı kulüplerde aynı paylaşımı yaparken bazı futbolcular da söz konusu paylaşımları alıntıladı. 

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