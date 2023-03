Cedi Osman'dan depremzede çocuklar için bağış çağrısı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) oyuncusu ve UNICEF iyi niyet elçisi Cedi Osman, Türkiye'deki depremzede çocuklar için yardım çağrısı yaptı.

UNICEF Türkiye'nin sosyal medya hesabında paylaşılan mesajında Osman, "Milyonlarca çocuk, milyonlarca ihtiyaç. Bugün milyonları etkileyen yıkıcı depremin üzerinden tam bir ay geçmiş olacak. Bu krizden en çok çocuklar etkilendi." ifadelerini kullandı.

Çocukların bazılarının ailelerini, bazılarının arkadaşlarını ve bazılarının ise evlerini kaybettiğine dikkati çeken Osman, eğitimlerinin de etkilendiği ve travmaya maruz kaldıklarını dile getirdi.

Osman, UNICEF'in sahada çocukların ve ailelerin temel ihtiyaçlarını sağlamaya çalıştığını belirterek, "Ama daha fazlası yapılmalı. Hemen, şimdi! Çocukların desteğinize ihtiyacı var ve yardımlarınızla daha fazla çocuğa ulaşabiliriz. Bana katılın, UNICEF'e katılın ve şimdi bağış yapın." çağrısında bulundu.

"Children paid the heaviest price. Their education has been affected. They have been traumatized."



Today marks the first month after the devastating earthquakes. Children need support. Join UNICEF National Ambassador @cediosman and #UNICEF, donate now. https://t.co/rtZDEnYOXS pic.twitter.com/xwueBHIbz7