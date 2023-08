Cengiz Ünder, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Takip Et

Fenerbahçe'nin transferi için prensip anlaşmasına vardığı milli futbolcu Cengiz Ünder, İstanbul'a geldi.

Kendisini taşıyan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 26 yaşındaki kanat oyuncusunu bir grup Fenerbahçe taraftarı karşıladı.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cengiz Ünder, çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Avrupa'da yıllarca oynadıktan sonra Türkiye'ye dönmek çok özel. Süper Lig'de ilk oynadığım maç, Fenerbahçe'ye karşıydı. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Transfer sürecinde Edin Dzeko ile sık sık konuştuğunu aktaran Cengiz Ünder, "Bana sürekli ne zaman geleceğimi soruyordu. Ben de ona sabretmesini söyledim. Sonunda bugün geldim ve çok mutluyum. Roma'da onunla çok güzel zamanlarımız geçti. Artık birlikteyiz. Ona daha çok gol attıracağım." diye konuştu.

"Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak, en büyük hedeflerimden biri"

Kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini vurgulayan milli oyuncu, "Ülkeme dönmek istediğimi menajerime söylemiştim. Yazın da sık sık görüşmeler olmuştu. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak, şu an en büyük hedeflerimden bir tanesi. Öz güveni yüksek bir futbolcuyum. Sahaya çıktığımda da öz güvenimi herkese göstereceğim." şeklinde görüş belirtti.

Transfer sürecinin biraz stresli geçtiğini söyleyen Cengiz Ünder, şunları kaydetti:

"Takıma hemen katılmak istiyordum. Marsilya ile kamptayken kafam buradaydı. Takımla antrenman yaparken bazı çekincelerim vardı. Ama sonunda da buraya geldim."

Fiziksel olarak iyi durumda olduğunu ifade eden Cengiz Ünder, "Şu an hazır olduğumu düşünüyorum. Bir an önce takımla antrenmanlara katılmak istiyorum. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Fiziksel olarak da hazırım." diyerek sözlerini tamamladı.

Cengiz Ünder, basın mensuplarına açıklama yaptıktan sonra taraftarları selamlayarak kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.