Çoğunluk sağlanamadı, Beşiktaş'ın genel kurulu ertelendi
Beşiktaş'ın olağan idari ve mali genel kurul toplantısı çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelendi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beşiktaş Kulübünün olağan idari ve mali genel kurul toplantısı ertelendi.
Kulüpten yapılan açıklamada, bugün BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde yapılması planlanan 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 ve 1 Ocak 2023-31 Mayıs 2023 dönemlerinin olağan idari ve mali genel kurul toplantısının çoğunluk sağlanamadığı için ertelendiği belirtildi.
Toplantının 2 Aralık Cumartesi günü saat 10.00'da aynı yerde yapılacağı kaydedildi.