Derbi bitti, başkanlar birbirine girdi! Dursun Özbek ve Ali Koç'tan çok sert sözler

Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından saha karıştı: İki başkandan sert açıklamalar

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk etti. 70 dakika 10 kişi oynayan Fenerbahçe, derbiyi 1-0 kazandı.

Soyunma odasına giden Fenerbahçe, Başkan Ali Koç'un Rams Park'a gelmesiyle yeniden sahaya çıkarak kutlama yapmak istedi. Başkan Ali Koç'un da yer aldığı sahada kavga yaşanırken, Galatasaray olayların daha da büyümemesi için stadın ışıklarını söndürdü.

Koç ve yöneticiler, daha sonra takımı da alarak sahaya çıkıp sevinç gösterisinde bulunmak istedi. Galatasaraylı yetkililer, sahaya çıkış kapısında sarı-lacivertlilere engel olmak istese de Fenerbahçeli kafile sahada galibiyeti kutladı.

Yaşanan olayların ardından iki kulübün başkanlarından karşılıklı sert açıklamalar geldi.

"Kim destekliyor seni?"

Ali Koç'un maçta olmadığını, sonradan stada geldiğini belirten Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bugün bir maç oynandı, bitti. Her iki takımın taraftarı da stattan ayrıldı. Ben de ayrıldım. Sonra olayları duyunca geri geldim. Ali Koç'un 40-50 kişiyle buraya gelip, burada çalışanları darp etmesi, ağza alınmayacak küfürler etmesi kabul edilebilir bir şey değil. Sözde polis koruması altındayız. Maç başladığından bitene kadar polis koruması altındayız. Ali Koç bu cesareti nereden alıyor? Lig başladığından beri, 'Hakemleri tartaklayın, hakemlere tokat atın, hakemlerin peşine düşün.' diyen bu zat belli bir güruhla gelip buraya insanları tartar ama haddini nereden, kimden alıyorsun? Kim destekliyor seni?" dedi.

"Delikanlılığın varsa gel, buradayım"

Dursun Özbek, Ali Koç ile ilgili devletin işlem yapması gerektiğini savunarak, "Neticede bir maç oynadık. Bizim için şampiyonluk maçı. Hiç merak etmesin. Ben haber aldım geldim. Bu vandalizmin Türkiye futbolu açısından kabul edilebilir bir tarafı yok. Şimdi ben geldim. Eğer yüreğin yetiyorsa gel buradayım, bekliyorum seni. Devletin artık bunun hesabını sorması lazım. Polisin, Adalet Bakanı'nın, İçişleri Bakanı'nın bu işe müdahale etmesi lazım. Bu şımarıklık, bu hukuk tanımazlık...Burada ağza alınmayacak küfürler etmişler. Darp etmesinin video kayıtları var. Darp ettiği burada çalışan sahadaki görevli arkadaşım. Eğer şu kadar cesaretin varsa gel, buradayım. Şu kadar delikanlılığın varsa gel, buradayım." diye konuştu.

Ali Koç'tan Özbek'e cevap

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek'in, "Eğer yüreğin yetiyorsa gel buradayım, bekliyorum seni" sözlerine cevap veren Koç, "Biz iki senedir televizyonlarda düelloya çağırıyoruz. İnsanlar iki kişinin de gerçek kimliğini görsün. Bu ne ucuz kabadayılık. Hafta içinde istediği kanalda buna Galatasaray TV'de dahil çıkalım. İstiyorsa yarın çıkalım. Sayın başkanın cesaretlenmesine sevindim." dedi.

Başkan Ali Koç, "Sistemi yerle bir etmeye az kaldı. Bugün niye Süper Kupa'ya yabancı hakem istediğimizi, sezon boyunca yabancı hakem diye haykırdığımızı bu maç tescillemiştir. Sadece bu 90 dakika. Son 60, son 80 faule bakın. Maç özelinde 10 faul yapmışız. 6 sarı kart, 1 kırmızı kart. Rakibimiz 18 faul yapmış. 4 sarı kart. Bizim bugün cezalı ve sakat oyuncularımız vardı. Full kadro gelemedik ama buna rağmen arkadaşlarımız bu mücadeleyi sergiledi. Dediğim gibi sistemi yenemedik ama yaklaşıyoruz. Artık taşlar yerinden oynamaya başladı. Hafta içi 30 bin kişi gelen kongre üyelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ali Koç, "Bir takımı şampiyon yapmak için kurgulamış olduğunuz dizayn, Türk futbolunun tüm dengelerini alt üst etmiştir. Ben bunu en son Haluk Ulusoy yönetiminde görmüştüm" ifadelerini kullandı.