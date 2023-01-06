Derbinin hakemi belli oldu
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında pazar günü oynanacak maçı Halil Umut Meler yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 8 Ocak Pazar günü oynanacak derbi maçı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile Süleyman Özay olacak.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Abdulkadir Bitigen yapacak.
18. hafta maçlarını yönetecek hakemler
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
16.00 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: Yasin Kol
19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
8 Ocak Pazar:
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Arabam.com Konyaspor: Kadir Sağlam
16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Kayserispor: Ümit Öztürk
16.00 Bitexen Giresunspor-HangiKredi Ümraniyespor: Sarper Barış Saka
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Halil Umut Meler
9 Ocak Pazartesi:
17.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor: Arda Kardeşler
20.00 İstanbulspor-Gaziantep FK: Burak Şeker
20.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: Mustafa Kürşad Filiz