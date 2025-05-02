Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı

Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, siyah beyazlı kulübün 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulunduğu sırada kavga çıktı. Kavganın ardından toplantı tatil edilmişti.

Sabah gazetesinin haberine göre Beşiktaş’ta Hasan Arat ve Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile ilgili oy çokluğuyla ihraç kararı alındı.

İhraç oylaması yapılacak

Karar yönetim kuruluna iletildi. Yönetim, kararı onayladığı takdirde Ekim ayındaki İdari ve Mali Genel Kurul'da ihraç oylaması yapılacak.

Tevfik Yamantürk kavgadan sonra ne demişti?

Yamantürk kavganın ardından "İhraç edilmeyi beklemiyorum. İhraç edilmem için bir şey yapmadım. Görev süremin bitmesine 6 ay kaldı. Aday olmayacağım. 15 Eylül'e kadar görevimin başındayım. Asla istifa etmeyeceğim. İstifayı gerektirecek bir şey yapmadım. Beşiktaş'ın hakkını koruduğum için istifa edeceksem, Beşiktaş'ın hakkını savunacak kimse kalmaz. Ben 100 milyon Euro'nun hesabını soruyorum. Hasan Arat bunun hesabını vermeli ve kulüpten ihraç edilmelidir." açıklamasını yapmıştı.