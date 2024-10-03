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Ekrem İmamoğlu'ndan Yattara açıklaması: Bana olan aşkından Beylikdüzü'nde yaşıyormuş, yeni öğrendim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor'da yönetici olduğu dönemde gerçekleşen Yattara transferiyle ilgili konuştu. Yattara'yla hâlâ görüştüğünü belirten İmamoğlu, "Hala görüşürüz. Birkaç ay önce bana geldi. İstanbul'da yaşıyor. Bana olan aşkından bir de Beylikdüzü'nde yaşıyormuş yeni öğrendim. Beylikdüzü'ne yaşıyor" dedi.

Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu'ndan Yattara açıklaması: Bana olan aşkından Beylikdüzü'nde yaşıyormuş, yeni öğrendim
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Trabzonspor'da bir dönem yöneticilik yapan Ekrem İmamoğlu, o dönem gerçekleşen Yattara transferiyle ilgili Ömer Şanlı'nın YouTube kanalına açıklamalar yaptı.

Yattara'yı kendisinin karşıladığını söyleyen İmamoğlu, "Yönetici olduğumda 31 yaşındaydım. Yattara Belçika'da çok iyi bir oyuncuydu. Sonra transferi gerçekleşti, gelecek. Havalimanı'nda karşıladım. Hala görüşürüz. Birkaç ay önce bana geldi. İstanbul'da yaşıyor. Bana olan aşkından bir de Beylikdüzü'nde yaşıyormuş yeni öğrendim. Beylikdüzü'ne yaşıyor" ifadelerini kullandı.

İbrahim Yattara'nın Türkiye'ye olan sevgisine dikkati çeken İmamoğlu, "Bildiğin bizden biri oldu. Zaten 2-5 ay geçti... Bu kadar hızlı dil öğrenen... Çatır çutur konuşuyordu. Tek talihsizliği var Hasan Üçüncü diye bir futbolcu kardeşimle samimiydi. Onun gibi tam bir Araklılı gibi konuşuyordu Trabzon'da" şeklinde konuştu.

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