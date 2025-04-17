Ersun Yanal'ın baba acısı: 8 gün önce de annesin kaybetmişti
Teknik direktör Ersun Yanal'ın babası Ural Yanal, Denizli'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yanal'ın annesi Bahriye Yanal (84) da 9 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti.
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Bir süredir kentteki özel bir hastanede tedavi gören Yanal (86), yaşam mücadelesini kaybetti.
Ural Yanal'ın naaşının yarın Pamukkale ilçesindeki Asri Mezarlık Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.
Yanal'ın annesi Bahriye Yanal (84), 9 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti.
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