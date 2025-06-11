Trabzon’da tarih ve kültürle iç içe bir bisiklet yarışı deneyimi başlıyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyon, “Spor Şehri Trabzon” ve “Trabzon’u Keşfet” vizyonu ile hem yerel spor kültürünü canlandırmayı hem de şehri ulusal ve uluslararası spor turizmiyle buluşturmayı amaçlıyor. Gran Fondo Trabzon, Karadeniz’in benzersiz doğasını, zengin kültürünü ve spor tutkusunu aynı çerçevede sunarak katılımcılarına unutulmaz bir yolculuk vaat ediyor.

Trabzon’da 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü ilk kez düzenlenecek Gran Fondo Trabzon, bisiklet tutkusu ve heyecanını Karadeniz’in esşiz doğası ile buluşturuyor. Ulusal ve uluslararası bisiklet tutkunlarını bir araya getirecek olan Gran Fondo Trabzon, sporun ve sağlıklı yaşam kültürünün teşvik edilmesi, Trabzon’un tanıtımına katkı sağlanması, spor turizmi yoluyla yerel ekonominin desteklenmesi, bisikletin şehir kültürünün bir parçası haline gelmesi gibi önemli hedefler ile düzenleniyor. Uluslararası standartlarda, teknik zorlukları ve doğal güzellikleriyle eşsiz bir yarış deneyimi sunmaya hazırlanan Gran Fondo Trabzon, Karadeniz’in kültürel mirası, doğası ve zengin mutfağı ile bütünleşen bir bisiklet festivali olarak konumlanıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Trabzon Valiliği, T.C.Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu destekleriyle 78 Event tarafında organize edilen Gran Fondo Trabzon 2025’in başlangıç ve bitişi Trabzon Şehir Merkezi-Maraş Caddesi’nde olacak.

Gran Fondo Trabzon’un iki parkuru ile Trabzon’u keşif yolculuğuna çıkarıyor

Gran Fondo Trabzon, kadın ve erkek bisikletçiler için çeşitli yaş gruplarında Uzun Parkur (84,9 KM) ve Kısa Parkur (45.8 KM) olmak üzere iki ayrı parkur seçeneği sunuyor. Yarış hem amatör hem lisanslı sporculara açık olup, tüm seviyelere uygun şekilde tasarlandı. Yarışa ayrıca Paralimpik ve Tandem bisikletçiler de kaydolabiliyor.

Gran Fondo Uzun Parkur (84,9 km-Tırmanış: 2.041 m) Zorluk seviyesi: Yüksek

Granfondo Trabzon’un uzun parkuru, Trabzon şehir merkezinden Maraş Caddesi’nden başlayarak Karadeniz kıyısı boyunca Akçaabat’a kadar uzanıyor. Bu etap, Karadeniz’in dik yamaçlarını, keskin virajlarını ve orman içi yollarını içeriyor. Beştaş üzerinden dönüş yapılarak Trabzon şehir merkezinde yine Maraş Caddesi'nde sona eriyor.

Bu parkur, yüksek performans hedefleyen sporcular için adeta bir Karadeniz klasiği sunuyor. Nefes kesici manzaralar ve sert rampalar, katılımcılara hem fiziksel hem zihinsel olarak unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Kısa Parkur (45,8 km - Tırmanış: 823 m) Zorluk seviyesi: Orta

Kısa parkur, Maraş Caddesi’nden başlayarak Beşirli, Söğütlü, Akçaabat Orta Mahalle üzerinden dönüşte Akyazı, Beşirli’den devam ederek şehir merkezinde Maraş Caddesi’nde son buluyor. Daha az deneyimli sporcular için uygun olan bu rota, bölgeyi tanımak ve Gran Fondo atmosferini yaşamak isteyenler için ideal.

Karadeniz’in yeşil doğası, serin rüzgârları ve kıyıya uzanan tarihi yerleşim yerleri arasında gerçekleşecek olan Gran Fondo Trabzon, doğa ve sporun en özel kesişim noktası olacak.

Katılımcılar yarış boyunca sadece pedal çevirmekle kalmayacak; Trabzon’un zengin tarihini, eşsiz kültürünü ve coğrafi güzelliklerini de deneyimleyecek.

Kayıtlar 1 Temmuz’da sona eriyor

Bisiklet tutkunlarına Trabzon’da ilk kez buluşturacak Gran Fondo Trabzon deneyimi için kayıtlar 1 Temmuz 2025 Pazartesi günü sona erecek.

Yarışa katılmak ve Trabzon’u pedallarınızla keşfetmek için hadikaydol.com adresinden kaydınızı yapabilirsiniz.

Gran Fondo nedir?

Gran Fondo, İtalyanca kökenli bir terim olup amatör bisikletçilerin katıldığı açık uzun yol bisiklet yarışlarına verilen isimdir. İsmi "Gare di fondo" yani "mesafe yarışları" deyiminden gelen bu yarışlar, çoğunlukla, katılımcıların yaş ve düzeyine göre, aynı parkurda ama farklı mesafe ve zorluk düzeyinde organize ediliyor. Profesyonellerden amatörlere kadar geniş bir katılımcı yelpazesi tarafından tercih edilen Gran Fondo yarışları hem zorlu bir fiziksel meydan okuma sunar hem de bisikletseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatır. Gran Fondo yarışları bir spor müsabakası, kültürel bir deneyim ya da sosyal sorumluluk hareketi olarak bisiklete binen kitleleri bir araya getirmektedir.