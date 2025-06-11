İlk intermodal terminal Railport, operasyona gün sayıyor

İSTANBUL / EKONOMİ

Arkas Holding Liman ve Terminal İşletmeleri Grubu, Türkiye’nin lojistik altyapısında bir ‘anahtar oyuncu’ olma hedefiyle başladığı Railport projesinde sona yaklaşıyor. Arkas Holding Liman ve Terminal İşletmeleri Grubu Başkanı Özgür Kalelioğlu, inşaat çalışmalarının neredeyse tamamlandığını ve 2025’in ikinci yarısında Railport’un operasyonel faaliyetlerine başlamayı planladıklarını açıkladı. Railport’un Türkiye’yi küresel lojistik ağlara entegre eden güçlü bir merkez işlevi göreceğini vurgulayan Özgür Kalelioğlu, “Bu bizim uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığımız bir yatırım. Railport hem teknik yeterlilik hem de operasyonel kabiliyet anlamında yüksek standartlarda hayata geçiyor,” dedi.

Railport’un bir terminalden çok daha fazlası olduğunu ifade eden Kalelioğlu, “Kocaeli Kartepe’de kurduğumuz bu merkez, 265 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. Farkı yaratan şey ise intermodal yapısı: yani hem demir yolu hem kara yolu bağlantısını aynı anda sunarak farklı taşıma modlarını entegre ediyoruz” dedi. Bu yapı sayesinde sadece Türkiye içindeki lojistik süreçleri değil Avrupa ile Asya arasındaki ticaret akışının da daha verimli, hızlı ve sürdürülebilir hale geldiğine dikkat çeken Kalelioğlu, “Kapasiteye baktığımızda, yıllık 360 bin TEU konteyner, 1.5 milyon ton genel kargo, 125 bin treyler ve 122 bin CEU bitmiş araç elleçleyebilecek bir altyapımız olacak. Ayrıca tehlikeli maddeler için 1.000 metrekarelik özel depolama sahası, 4 vinç, 6 istif makinesi ve dijital sistemlerle donatılmış operasyon altyapımız var” açıklamasını yaptı.

Railport’un Türkiye’nin dış ticaretine etkisini değerlendiren Kalelioğlu, şöyle konuştu: “Avrupa Birliği, 2030 yılına kadar demir yolu taşımacılığının payını yüzde 30’a çıkarmayı hedefliyor. Çin, Hindistan ve ABD gibi ülkelerde demiryoluna yönelik yatırımlar artarken Türkiye, doğu ile batı arasında kritik konumunu güçlendirmek amacıyla demir yolu projelerine hız kazandırıyor. 2024 yılında TCDD Taşımacılık toplam 26,1 milyon ton yük taşıdı; bunun 3,7 milyon tonu uluslararası hatlarda gerçekleşti. TÜİK verilerine göre Türkiye’de hala yüzde 0,6’lık paya sahip olan demir yolu taşımacılığı, potansiyelini tam anlamıyla hayata geçirmiş değil. Bu nedenle yapılan yatırımlar stratejik önem taşıyor. Türkiye genelinde demir yolu uzunluğu 13.919 km’ye ulaşmış durumda; 2053 hedefi ise 28.590 km. Yıllık yük taşıma kapasitesinin 55 milyon tondan 448 milyon tona çıkarılması öngörülüyor.

Türkiye uzun süredir Avrupa ve Asya arasındaki köprü rolünü üstleniyor. Ancak bu rolü yalnızca coğrafya belirlemiyor; altyapı, entegrasyon kabiliyeti ve teknoloji de belirleyici unsurlar. Railport yatırımı, Doğu-Batı taşımacılık hattında kilit bir lojistik merkez olarak konumlanacak.”

Transit yükler için de alternatif olacak

Bu terminal sadece ihracat ve ithalat yüklerine hizmet etmeyecek, aynı zamanda transit yükler için de önemli bir alternatif sunacak. Kalelioğlu, “Railport, Türkiye’nin lojistik altyapısında bir ‘anahtar oyuncu’ olacak ve bizi küresel lojistik ağlara entegre eden güçlü bir merkez işlevi görecek” dedi.

Karbon emisyonun azalması sağlanacak

Railport’un Türkiye’nin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına da katkı sunmayı amaçlıyor.

Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedefi, Avrupa Birliği’nin iklim politikalarıyla uyumlu olarak belirlendi. Bu hedef doğrultusunda Türkiye, ulusal iklim değişikliği stratejisi ve eylem planıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kalelioğlu, “Sektörümüz de bu hedeflere ulaşmak için dönüşüm sürecine aktif şekilde katılıyor. Karayolu taşımacılığı hala baskın, ancak sürdürülebilirlik için bu modeli dönüştürmek zorundayız. Railport demiryolu entegrasyonu sayesinde karbon emisyonunu azaltacak, bu da onu sadece verimli değil aynı zamanda çevre dostu bir yatırım haline getiriyor. Ayrıca Avrupa Yeşil Mutabakatı ile tamamen uyumlu lojistik çözümleri geliştirmek bizim için temel bir öncelik” açıklamasını yaptı.

Yatırımı Almanya’daki fuarda dünyaya tanıttı

Arkas Holding Liman ve Terminal İşletmeleri Grubu, bu yıl Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen Transport Logistic 2025 Fuarı'nda yer aldı. Özgür Kalelioğlu, Transport Logistic fuarının sadece sektörün en büyük fuarlarından biri değil aynı zamanda küresel taşımacılığın nereye evrildiğini, yeni iş birliklerinin ve teknolojilerin nasıl şekillendiğinin gözlemleyebileceği bir platform olduğunu söyledi. Kalelioğlu, fuara yönelik şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu fuara katılımımız, uluslararası alanda temsilin yanı sıra sektörel yenilik ve iş birliklerini yakından takip etmek açısından da büyük önem taşıyor. Bu yıl, DEİK organizasyonuyla liman ve terminal işletmeleri grubu olarak Türkiye Pavilyonu kapsamında yer almak bizim için ayrı bir gurur kaynağıydı. Bu platformda yer almak hem Türk lojistik sektörünün küresel ölçekte görünürlüğünü artırmak hem de ülkemizin potansiyelini uluslararası platformda daha güçlü şekilde ifade edebilmek adına oldukça önemliydi. Aynı zamanda bu yıl fuara stratejik ortağımız duisport ile katılarak Türkiye’nin ilk intermodal terminali olan Railport’u dünyaya tanıtma fırsatı yakaladık. Bu bizim için sadece bir tanıtım değil aynı zamanda Türkiye'nin lojistikteki yeni vizyonunu da yansıtma vesilesi oldu.”