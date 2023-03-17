Federasyon başkanından milletvekilliği için istifa

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Muaz Ergezen, milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

Muaz Ergezen yaptığı yazılı açıklamada, "Kariyerimdeki en anlamlı görevlerden biri olan, gururla sürdürdüğüm TBESF başkanlık görevimden milletvekili aday adayı olmak için istifa ettim. Kısa zamanda federasyonumuz bünyesinde çok büyük başarılar elde ettik. Birlikte görev yaptığım yönetim kurulumuzun değerli üyelerine, TBESF çalışanlarına, sporcularımıza, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, vizyonu ve liderliği ile yolumuzu aydınlatan, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Geride kurumsal yapısı güçlü, yeni nesil sporcular ile geleceğe umutla bakan bir federasyon bırakmanın mutluluğunu yaşıyorum. Önümüzdeki seçimin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını