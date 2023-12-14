Fenerbahçe, 4 gol farkla Konferans Ligi’nde son 16'da

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarının son çeyrek diliminde baskısını artırdı. Müsabakanın 36. dakikasında Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle öne geçen İsmail Kartal'ın öğrencileri, 2. gol için fırsatlar yakalasa da amacına ulaşamadı ve soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle girdi.

İkinci yarıya çok etkili başlayan Fenerbahçe, 47. dakikada Dzeko'nun yerde kalmasıyla penaltı kazandı. 48. dakikada Tadic'in penaltı vuruşunda farkı 2'ye çıkartan sarı-lacivertliler, 60. dakikada Dzeko'nun ayağından bir gol daha buldu ve skor 3-0'a geldi. Üstün oyununu sürdüren Kartal'ın öğrencileri, 1 dakika sonra yine Edin Dzeko ile farkı 4'e çıkardı. Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 4-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sonucun ardından grubunda sarı-lacivertliler, puanını 12'ye yükseltti. Sarı-lacivertlilerin gruptan çıkma mücadelesi verdiği rakiplerinin maçında Ludogorets, Nordsjaelland'ı 1-0 mağlup etti. Ludogorets'te tıpkı Fenerbahçe gibi puanını 12'ye yükseltmesine karşın sarı-lacivertliler averajla grubu lider tamamladı. Fenerbahçe, böylece play-off oynamadan direkt son 16 turuna kaldı ve mart ayına kadar Avrupa'da olmayı garantiledi.

Dzeko'dan 3. kez birden fazla attı

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü santrforu Edin Dzeko, bu sezon 3. kez bir maçta birden fazla gol attı. Spartak Trnava ağlarını 60 ve 61. dakikalarda havalandırarak gol sayısını Avrupa'da 4, toplamda ise 16'ya çıkaran Dzeko, daha önce bir maçta Gaziantep FK'ye 2, Pendikspor'a ise 3 gol atmayı başarmıştı.

Osayi-Samuel korkuttu

Fenerbahçe'nin Nijeryalı sağ beki Bright Osayi-Samuel, Spartak Trnava maçında yaşadığı sakatlıkla taraftarlarını korkuttu. Müsabakanın 42. dakikasında çok şiddetli bir koşu atan 25 yaşındaki oyuncu, arka adalesini tutarak kendisini yere bıraktı. Pozisyonun ardından tedavisi için kenara alınan tecrübeli oyuncu, 44. dakikada yeniden oyuna dahil oldu.

Ferdi, üstün performansını golle süsledi

Fenerbahçe'nin milli sol beli Ferdi Kadıoğlu, Spartak Trnava karşısında da çok etkili bir performans ortaya koydu. Hem geçen sezon hem de bu sezon oynadığı futbolla büyük beğeni toplayan Ferdi, ortaya koyduğu mücadeleyle taraftarlar tarafından sık sık alkışlandı. Genç oyuncu, Spartak Trnava karşısında 36. dakikada takımını öne geçiren gole imza atarken, oynadığı oyunla da takdir topladı.

Umut Nayir'e destek

Fenerbahçeli oyuncular, takım arkadaşları Umut Nayir'e zor zamanında destek verdi. Sarı-lacivertli oyuncular, attıkları golü geçtiğimiz günlerde beklediği bebeği kaybeden Umut Nayir'in yanına giderek arkadaşlarıyla kutladı. Öte yandan 74. dakikada Dzeko'nun yerine oyuna giren Umut Nayir için taraftarlar da uzun süre tezahüratta bulundu.

Serdar Aziz 12 maç sonra görev aldı

Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Serdar Aziz, 12 maç sonra sarı-lacivertli formayı giydi. Sakatlığını atlatarak takıma katılan Serdar, son olarak 5 Ekim tarihinde yine Spartak Trnava ile deplasmanda oynanan müsabakada forma giymişti.

Söz konusu müsabakanın ardından 8 lig ve 3 Avrupa maçını kaçıran Serdar, 12 maç sonra Spartak Trnava maçında forma girdi. 33 yaşındaki savunmacı, Bright Osayi-Samuel'in yerine 63. dakikada oyuna dahil oldu.