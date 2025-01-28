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Fenerbahçe, Anderson Talisca ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'yla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

AA
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Fenerbahçe, Anderson Talisca ile sözleşme imzaladı
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Kulübün sosyal medya hesabından Talisca'nın mukavele imzalayan fotoğrafıyla paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni evine hoş geldin Talisca. Kulübümüz, yıldız futbolcu Anderson Talisca ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalamıştır. Talisca'ya yeni evine hoş geldin diyor; sarı lacivertli çubuklu formamızla şampiyonluklarla taçlanan başarılı bir kariyer diliyoruz." 

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