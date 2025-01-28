Fenerbahçe, Anderson Talisca ile sözleşme imzaladı
Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'yla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kulübün sosyal medya hesabından Talisca'nın mukavele imzalayan fotoğrafıyla paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yeni evine hoş geldin Talisca. Kulübümüz, yıldız futbolcu Anderson Talisca ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalamıştır. Talisca'ya yeni evine hoş geldin diyor; sarı lacivertli çubuklu formamızla şampiyonluklarla taçlanan başarılı bir kariyer diliyoruz."
Spor