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Fenerbahçe, Chobani Stadı'ndaki özel maçta yarın Lazio'yu konuk edecek

Fenerbahçe, yeni ismi Chobani Stadı olan stadyumundaki özel maçta yarın Lazio'yu konuk edecek.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe, Chobani Stadı'ndaki özel maçta yarın Lazio'yu konuk edecek
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Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Fenerbahçe, özel maçta yarın İtalya temsilcisi Lazio'yu konuk edecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20:30'da başlayacak.

Sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayıp ardından Portekiz'de kamp yapan Fenerbahçe, bu periyotta oynadığı 5 hazırlık maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

İstanbul'da Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, Portekiz kampında Portimonense'yi 2-1, Leiria'yı 2-0 ve Al-Ittihad'ı 4-0 yenerken son müsabakasında Benfica'ya 3-2 kaybetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle 6 Ağustos'ta deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, ilk resmi karşılaşmasından önceki son sınavını Lazio karşısında verecek.

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