FENERBAHÇE - LUGANO MAÇI CANLI İZLE: Şifresiz yayın (Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta?)

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre'nin Lugano ekibini ağırlıyor. Sarı Kanarya, ilk maçı 4-3 kazandı ve rakibinden avantajı kaptı. Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano'yu elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak. Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lugano ile maçta oynanan zemin hakkında açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, “İstanbul’da şartlar bizim lehimize döndü. Taraftarımız önünde, alıştığımız bir zeminde oynamanın rahatlığını yaşayacağız” dedi. Hafta içinde futbolcularını sürekli olarak rakip sahada alınan 4-3’lük galibiyetin kendilerini gevşetmemesi gerektiği yönünde uyaran tecrübeli teknik adam, “Israrla tekrarlıyorum. İki ayaklı maçlarda her an her şey olabilir. ‘Turu atladık’ duygusunu bir kenara bırakacağız. İkinci maçta, taraftarımız önünde gerçek gücümüzü gösterip, Şampiyonlar Ligi özlemine bir adım daha yaklaşacağız” ifadelerini kullandı. Yapılan nokta transferlerle kadro kalitesinin giderek artırdığını da sözleri arasına ekleyen Mourinho, “Her maç oyunumuzun üstüne koyarak ilerleyeceğiz. Alternatifi bol, kazanma hırsı ile dolu, tüm gücünü sahaya yansıtmaya hazır bir ekip olmak için biraz daha zamana ihtiyacımız olacak” diye konuştu.

MAÇ HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bu akşam oynanacak maç saat 20:00'de başlayacak. Fenerbahçe-Lugano maçı EXXEN’den canlı olarak yayınlanacak. İngiliz hakem Robert Jones'un yönettiği Fenerbahçe-Lugano maçı için Jose Mourinho'nun kadroya dahil ettiği 23 isim şöyle:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin.

FENERBAHÇE, AVRUPA KUPALARINDAKİ 272. MAÇIN ÇIKIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında İsviçre'nin Lugano ekibini konuk eden Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 272. karşılaşmasına çıkıyor. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 271 müsabakada 108'er galibiyet ve mağlubiyet yaşarken, 55 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 370 kez havalandırırken, kalesinde ise 387 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 36. SINAVINDA

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonundaki elemelerde yarın 36. maçını oynuyor. Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde daha önce yaptığı 35 müsabakada 13 galibiyet elde ederken, 11'er beraberlik ve yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda 52 gol atarken, kalesinde 42 gole engel olamadı.

“FENERBAHÇE'Yİ BASKI ALTINA ALMAK İSTİYORUZ”

Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin çok basklılı bir oyun sergileyeceğini söyleyen Mattia Croci-Torti, "Fenerbahçe'nin Avrupa Şampiyonası'ndan dönen oyuncuları yavaş yavaş takıma adapte olmaya başladı. Fiziksel açıdan da bu maçta daha hazır olacaklar. Yarınki maçta Fenerbahçe'nin ilk dakikadan itibaren çok baskılı bir oyun sergilemesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'YE KARŞI KORKMADAN OYNAYACAĞIZ

Gol yemeyerek Fenerbahçe'yi baskı altına almak istediklerini belirten Croci-Torti, "Takımın karakteri değişti. Geçen senelere göre geliştik, daha iyi ve güçlü olduk. Cumartesi günü de Basel'e karşı ligde ikinci galibiyetimizi aldık. Bu galibiyet de bize güven veriyor. Korkmadan oynayacağız. Kendi yapabileceğimiz şeyleri yapmaya çalışacağız. Gol yemeyerek Fenerbahçe'yi baskı altına almak istiyoruz. Yarın elimizden geleni yapacağız. 90 dakika boyunca karakter göstereceğiz ve mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

Mattia Croci-Torti sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Maçta atmosfer ve seyirci çok ateşli olacak. Stat da dolu olacak. Bu statta maç kazanmak kolay değil, bunu biliyorum. Maça iyi hazırlandık. Fenerbahçe'yi elemek istiyoruz. Ancak bunu başarmak için şans başta olmak üzere her şeyin bizim tarafımızda olması gerekiyor." Maçı en iyi şekilde sonuçlandırmak istediklerini aktaran Lugano kalecisi Amir Saipi ise, "Takım olarak maça hazırız. Öncelikli olarak gol yememeye çalışacağız. Her an gol atabilecek bir takımız. İstanbul'a tatil için gelmedik. Bu maçı en iyi şekilde sonuçlandırmak istiyoruz" sözlerini sarf etti.

FENERBAHÇE LUGANO MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR LİSTESİ

Lugano - Fenerbahçe mücadelesi Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’nın birçok ülkesinden canlı olarak yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk karşılaşması Hırvatistan, Slovenya, İsviçre gibi ülkelerden ekranlara gelecek.

sportdigital LIVE, SRF Play, RSI La 2, SRF zwei, RTS 2 ve RTS Sport kanalları maçı canlı olarak yayınlayacak.

