Fenerbahçe, Necati Ateş'i TRT yönetimine şikayet etti

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrası TRT Spor ekranlarında yayınlanan Stadyum programında Necati Ateş, Gaziantep FK kalecisi Ertuğrul Taşkıran için, "Ertuğrul bugün Fenerbahçe galip gelsin diye çok çalıştı açık söylemek gerekirse. Beğendiğim bir oyuncu ama maalesef her golde o var" yorumunu yaptı. Yorum, özellikle Fenerbahçe ve Gaziantep taraflarlarının büyük tepkilerine neden oldu.

Haddini aşana açıklamalar

Konuya ilişkin açıklama yapan Fenerbahçe, Necati Ateş'in yorumlarında haddini aştığını ve TRT yönetimine bu konuda yazılı bilidirmde bulunulduğu ifade edildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Kulübümüz, Trt Spor Stadyum programında yorumculuk yapan Necati Ateş isimli şahsın haddini aşan açıklamalarına dair duyduğu rahatsızlığı kanal yönetimine gönderdiği resmi yazı ile sorumluların dikkatine paylaşmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."