Fenerbahçe rakibi Rangers'ta Philippe Clement kararı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Rangers'tan yapılan açıklamada, 50 yaşındaki Belçikalı teknik direktör Philippe Clement ile yolların ayrıldığı ve bu konuyla ilgili ilerleyen günlerde detaylı bilgilendirmede yapılacağı aktarıldı.

Clement, kariyerinde daha öncesinde Monaco, Club Brugge, Genk ve Waasland-Beveren takımlarını çalıştırmıştı.