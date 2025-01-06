  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Fenerbahçe'den açıklama: Ali Koç, 8 Ocak’ta basın toplantısı düzenleyecek
Takip Et

Fenerbahçe'den açıklama: Ali Koç, 8 Ocak’ta basın toplantısı düzenleyecek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbol takımının Türkiye Kupası’na katılıp-katılmama konusundaki pozisyonu, transfer planlamaları ve gündeme dair 8 Ocak Çarşamba günü basın toplantısı düzenleyecek.

İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fenerbahçe'den açıklama: Ali Koç, 8 Ocak’ta basın toplantısı düzenleyecek
Takip Et

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar doğrultusunda başkan Ali Koç’un basın toplantısında açıklamalarda bulunacağı belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ülke futbol dinamiklerinde camiamızı 2 Nisan 2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu’na götüren süreç herkesin malumudur. O günden sonra Türkiye Futbol Federasyonu’nda yapısal birçok değişikliğe, başkan ve yönetiminin yenilenmesine, Merkez Hakem Kurulu’nun ve Süper Ligde maç yöneten birçok hakemin değiştiğine şahit olduk. Buna rağmen kronikleşmiş problemler hala devam etmekte olup, bu durum saha içerisindeki adaletin sağlanamadığını net şekilde göstermektedir. Kamuoyu ile paylaşıldığı haliyle birinci önceliğinin “Türk futboluna adaleti getirmek” olduğunu ifade eden TFF’nin, kronikleşmiş bu sorunlar ile ilgili atacağı adımların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantımızın gündemi doğrultusunda;
2 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türk futbolunda yaşanan gelişmeler, Türkiye Kupası’na katılıp-katılmama konusundaki pozisyonumuz ile birlikte devre arasında Futbol Takımımızın transfer planlamaları ve son dönemde stadımızda yaşananlar hakkında, Başkanımız Ali Y. Koç tarafından 8 Ocak 2025 tarihinde saat 17.00’de açıklama yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

TFF duyurdu! Milli kaleci hayatını kaybettiTFF duyurdu! Milli kaleci hayatını kaybettiSpor

 

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, PFDK'ye sevk edildiEyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, PFDK'ye sevk edildiSpor

 

Spor
Fatih Terim, ilk resmi maçına galibiyetle başladı: Al Shabab, yarı finale yükseldi
Fatih Terim, ilk resmi maçına galibiyetle başladı: Al Shabab, yarı finale yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası hakemleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası hakemleri belli oldu
Galatasaray'da İlkay Gündoğan heyecanı: 'Transfer yüzde 90 tamamlandı'
Galatasaray'da İlkay Gündoğan heyecanı: 'Transfer yüzde 90 tamamlandı'
Galatasaray'dan Ilıcalı'nın sözlerine yanıt gecikmedi: 'Yalan ve algılarla dolu...'
Galatasaray'dan Ilıcalı'nın sözlerine yanıt gecikmedi: 'Yalan ve algılarla dolu...'
Mourinho soruyu duyunca canlı yayını terk etti: Bu ülkede insanlar neden korkuyorlar!
Mourinho canlı yayını terk etti: Bu ülkede insanlar neden korkuyorlar!
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın teklifini neden reddettiğini açıkladı
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın teklifini neden reddettiğini açıkladı