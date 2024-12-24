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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, PFDK'ye sevk edildi
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TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Eyüpspor-Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Turan'ın sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi.

Ligin 17. haftasında yapılan müsabakalarda yaşanan disiplin ihlalleri gerekçesiyle Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Eyüpspor, Net Global Sivasspor, Bellona Kayserispor, Atakaş Hatayspor ve Adana Demirspor'un PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Hataysporlu futbolcu Cengiz Demir ile Trabzonspor Antrenörü Gökhan Kandemir'in de çeşitli sebeplerle tedbirli olarak disipline gönderildiği kaydedildi.

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