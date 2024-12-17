Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş PFDK'ye sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın çirkin ve kötü tezahürat, Galatasaray'ın ise çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve talimatlara aykırı hareket gerekçeleriyle disipline gönderildiği belirtildi.

Sarı-kırmızılı yönetici Metin Öztürk'ün de sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Kasımpaşa ve ikas Eyüpspor'un çirkin ve kötü tezahürat, Sipay Bodrum FK'nin talimatlara aykırı hareket, Trabzonspor'un saha olayları, Adana Demirspor'un da çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedenleriyle kurula sevk edildiği kaydedildi.

RAMS Başakşehir'i 5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle disipline gönderen kurulun, turuncu-lacivertli oyuncu Ba'yı kural dışı hareketi sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye gönderdiği aktarıldı.

Ayrıca Atakay Hatayspor'dan Mehmet Reşat Akpınar, Mahmut Doğuş Aslan, İlyas Bayraktar, Ayhan Tenbeloğlu ve Emre Aslan çeşitli gerekçelerle disipline sevk edildi.​​​​​​​