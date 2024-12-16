TFF açıkladı: FIFA'dan Türk kulübüne puan silme cezası
FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 3. Lig 4. Grup takımlarından Denizlispor’a 6 puan silme cezası uygulanmasına karar verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Denizlispor Kulübüne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." ifadesine yer verildi.
Nesine 3. Lig 4. Grup'ta 10 puanla 14. sırada bulunan Denizlispor, söz konusu cezanın ardından 4 puana düşerek son basamağa geriledi.
FIFA, son olarak Trendyol 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'a 18, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Giresunspor'a da 6 puan silme cezası vermişti.