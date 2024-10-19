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Fenerbahçe'den çılgın proje: Rihanna ile dünyada ses getirecek

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Rihanna ve ASAP Rocky ile küresel çapta ses getirecek bir iş birliğine hazırlandığı iddia edildi. İddiaya göre ünlü çift, stadyumda maç izleyecek ve sosyal medyada Fenerbahçe formasıyla paylaşım yapacak.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe'den çılgın proje: Rihanna ile dünyada ses getirecek
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Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre Rihanna ve ASAP Rocky, Fenerbahçe formasıyla poz verip, Instagram ve X (eski adıyla Twitter) gibi platformlarda paylaşım yapacak.

Rihanna’nın Instagram’da 151 milyon, X’te 108 milyon takipçisi bulunurken, ASAP Rocky’nin Instagram’daki takipçi sayısı 20 milyon civarında. Bu iş birliğinin dünya genelinde büyük yankı ses getirmesi bekleniyor. Anlaşmanın, kulübün kasasına 50 milyon dolar ek gelir getirmesi amaçlanıyor.

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