Fenerbahçe'den PFDK tepkisi: Tüm gerçekleri bir kez daha gözler önüne serdi

Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Trabzonspor maçında yaşanan olaylar gerekçesiyle Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmesi hakkında açıklama yaptı.

Kulübün internet sitesine açıklamada bulunan Pekin, Trabzonspor maçının ardından yapılan disiplin sevklerine dikkati çekerek, "Trabzonspor karşılaşmasında maruz kaldığımız organize ve planlı linç girişimi sonrasında, sporcularımızın Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilmesi, tüm gerçekleri bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu sürecin ilk gününden itibaren ne demek istediğimiz bu kararların ardından daha net anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.

Yapılan sevklere tepki gösteren Pekin, şu görüşlere yer verdi:

"Sporcularımız, sahada sadece kendilerini savunmaya çalıştı. Nefsi müdafaa hakkını kullandılar. Ancak ne yazık ki tamamen kendilerini savunmak adına ortaya koydukları tavır 'Rakip takım taraftarlarıyla kavga' gibi gerçeklikle bağdaşmayan bir nedenle PFDK’ye sevk edildi ve futbolcularımızın kendilerini, takım arkadaşlarını koruma refleksi yok sayıldı. Bireyin kendini koruma hakkı gerek ulusal gerekse uluslararası hukuk normlarında temel haklardan biri olarak kabul edilir. Bu hakkın savunulması için sonuna kadar mücadele edeceğiz."