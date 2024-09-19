FIFA dünya sıralaması açıklandı: A Millilerin yeri değişmedi
A Milli Futbol Takımı, FIFA'nın eylül ayı dünya sıralamasında 26. basamaktaki yerini korudu. Sıralamada ilk 15'teki takımlar değişmezken Arjantin liderliğini sürdürüyor. Fransa 2. İspanya da 3. sırada alıyor.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), resmi internet sitesinden eylül ayı dünya sıralamasını duyurdu.
Sıralamada Arjantin liderliğini sürdürürken, ilk 15 ülkenin yeri değişmedi. A Milli Futbol Takımı'nın sırlamasında da değişiklik olmadı. Milliler, 1538,52 puanla 26. sırada yer aldı.
En fazla yükselişi 7 sırayla 183. basamağa çıkan Brunei yaptı. En fazla düşüşü ise Katar yaşarken, 10 sıra gerileyerek 44. basamakta yer aldı.
FIFA eylül ayı sıralamasında ilk 10 şu şekilde:
1 - Arjantin: 1889,02 puan
2 - Fransa: 1851,92 puan
3 - İspanya: 1836,42 puan
4 - İngiltere: 1817,28 puan
5 - Brezilya: 1772,02 puan
6 - Belçika: 1768,14 puan
7 - Hollanda: 1759,95 puan
8 - Portekiz: 1752,14 puan
9 - Kolombiya: 1738,72 puan
10 - İtalya: 1726,31 puan