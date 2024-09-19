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23 milyon ışık yılı uzunluğunda: Evrenin en büyük kara delik jet çifti keşfedildi

ABD'li araştırmacılar, yaklaşık 23 milyon ışık yılı uzunluğunda, evrenin en büyük kara delik jet çiftinin keşfedildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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23 milyon ışık yılı uzunluğunda: Evrenin en büyük kara delik jet çifti keşfedildi
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ABD'nin California Teknoloji Üniversitesinde (Caltech) yapılan araştırmada, yaklaşık 23 milyon ışık yılı uzunluğuyla kara delikten püsküren en büyük jet çifti keşfedildi.

Nature dergisinde, yüklü iyonlar, elektronlar ve diğer parçacıklardan oluşan ve kara deliklerin etrafındaki manyetik alanlar tarafından neredeyse ışık hızına kadar hızlandırılan kara delik jetlerine ilişkin bir keşif yayımlandı.

Araştırmada, "Porphyrion" adı verilen bir kara delik jet çiftinin keşfedildiği ve bunun yaklaşık 23 milyon ışık yılı uzunluğuyla şimdiye kadar keşfedilmiş en büyüğü olduğu kaydedildi.

Düşük Frekans Sırası (LOFAR) ağının kullanıldığı çalışmada, Porphyrion'un uzunluk olarak takriben 140 Samanyolu'nun uçtan uca birleşmiş haline eşit olduğu kaydedildi.

Araştırmacılardan Martijn Oei, keşfedilmeyi bekleyen daha çok "mega yapı" olabileceğine dikkati çekerek, "Samanyolu bu iki dev patlamanın içinde küçük bir nokta gibi kalıyor." ifadesini kullandı.

Bir önceki en büyük kara delik jeti "Alcyoneus" ise yine aynı ekip tarafından 2022'de keşfedilmiş ve yaklaşık 100 Samanyolu uzunluğunda olduğu kaydedilmişti.

 

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