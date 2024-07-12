FIFA, Tete ile ilgili kararını verdi! Galatasaray'dan KAP açıklaması geldi

FIFA'dan Galatasaray'a şok ceza! KAP açıklaması geldi, fatura Tete'ye kesilebilir

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde Shakhtar Donetsk'ten kadrosuna kattığı Tete için Ukrayna takımının açtığı dava karara bağlandı.

FIFA kararını verdi

FIFA, Shakhtar Donetsk'in Tete transferi hakkında açtığı dava hakkında kararını verdi. FIFA, Galatasaray ve Tete'nin "haksız sözleşme feshi" nedeniyle 2 milyon 389 bin Euro ceza ödemesine hükmetti.

KAP açıklaması geldi

Konu hakkında Galatasaray, KAP'a açıklamada bulundu. Sarı-kırmızılı ekip, CAS yolunun açık olduğunu duyururken tazminatın ödenmesi halinde tutarın Tete'ye yansıtılabileceği belirtildi.

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"FC Shakthar Donetsk tarafından profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins ve Şirketimiz aleyhine FIFA nezdinde yaptığı başvuruya ilişkin olarak 11.07.2024 tarihinde FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından FC Shakthar Donetsk'in talebinin kısmen kabulü ile birlikte 2.389.776,24 Avro'nun, 8 Ağustos 2023 tarihinden itibaren işleyecek olan yıllık yüzde 5 faiz ile birlikte Mateus Cardoso Lemos Martins tarafından FC Shakthar Donetsk'e ödenmesine karar verilmiştir. FIFA kararı uyarınca Şirketimiz, Mateus Cardoso Lemos Martins ile birlikte FIFA kararında belirtilen tazminat miktarından müştereken ve müteselsilen sorumludur.

FIFA'nın 11.07.2024 tarihli kararına karşı CAS nezdinde temyiz yolu açık olup FIFA'nın ilgili kararı henüz kesinleşmemiştir.

Şirketimiz tarafından tazminat ödenmesi durumunda, futbolcu ile Şirketimiz arasında bulunan anlaşma uyarınca ödenen tazminat tutarı Mateus Cardoso Lemos Martins'e rücu edilecektir."

Neler olmuştu?

Tete, FIFA'nın Rusya ve Ukrayna'daki yabancı futbolcular için 30 Haziran'a kadar tanıdığı tek taraflı sözleşme fesih hakkını kullanarak Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini feshetmişti. Bonservissiz olarak Galatasaray'a imza atan Tete için Shakhtar cephesi dava açtı.

Galatasaray'ın o dönemde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) konu hakkında yaptığı açıklama şu şekildeydi:

"2023-2024 birinci transfer ve tescil döneminde sözleşme imzalanan profesyonel futbolcumuz Tete'nin eski kulübü Shakhtar Donetsk tarafından; oyuncu ile olan sözleşmenin kendileri tarafından haklı nedenle feshedildiğinin tespiti, Tete'nin ise sözleşmesinin haklı nedenle feshine sebep olduğu iddiasıyla, oyuncumuz ve şirketimiz aleyhine FIFA nezdinde başvuruda bulunulmuştur."