Filenin Sultanları yarı finalde
FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde son şampiyon İtalya'yı 3-0 yenen Filenin Sultanları yarı finale yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Finalleri'nin çeyrek finalinde son şampiyon İtalya'yı 3-0 yenerek yarı finalist oldu.
Filenin Sultanları, yarı finalde 16 Temmuz Pazar günü TSİ 03.30'da ev sahibi ABD'yle karşılaşacak.
Türkiye: Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Melissa Vargas, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Elif Şahin (Gizem Örge, Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu)
İtalya: Nwakalor, Villani, Mazzaro, Bosio, Sylla, Danesi (Fersino, Degradi, Squarcini, Omoruyi, Gennari, Maual)
Setler: 25-20, 25-15, 25-18
Süre: 65 dakika (22, 21, 22)