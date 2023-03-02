Futbol camiası depremzedeler için "Omuz Omuza" verdi
Kahramanmaraş deprepremlerinden sonra futbol camiası yaraları sarmak için dayanışma kampanyası düzenledi.
Depremzedeler için Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu işbirliği ile organize edilen 'Omuza Omuza' Yardım ve Dayanışma Kampanyası'nda 845,7 milyon TL toplandı.
'Omuza Omuza' Yardım ve Dayanışma Kampanyası Türkiye Futbol Federasyonu'nun 80 milyon TL bağışıyla başladı. Kampanyaya telefonla bağlanan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Spor Toto Süper Lig'in bundan sonraki iki haftasının şifresiz yayınlanacağını açıkladı.
Türk ve dünya futbol ailesinin deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarını sarmak için bir araya geleceği bu tarihi yayına; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu başta olmak üzere tüm Süper Lig kulüp başkanları katıldı.
Süper Lig kulüplerinin teknik direktörleri Jorge Jesus, Şenol Güneş, Okan Buruk, Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nun yanı sıra tüm kulüplerin teknik direktörleri ile ligde forma giyen yerli ve yabancı futbolcular da canlı yayında yer alacak. Türk futbolunun unutulmaz teknik direktörlerinden Fatih Terim, Mustafa Denizli, Ersun Yanal ve Yılmaz Vural, eski milli futbolculardan Arda Turan ve Nihat Kahveci, Tuncay Şanlı, Hakan Ünsal, Mehmet Topal da "Omuz Omuza" yardım kampanyasına katılan isimler arasında yer aldı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Kadın A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve futbolcuları, Dünya Şampiyonu Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve oyuncuları, MHK Başkanı Lale Orta, eski FIFA hakemi Cüneyt Çakır ve Süper Lig hakemlerinden bazıları da depremzedelerimize yardım için gerçekleştirilecek bu önemli gecede stüdyoda olacak isimlerden bazıları.
Kampanyaya yapılan bağışlardan bazıları şu şekilde:
Türkiye Futbol Federasyonu: 80 milyon TL
Mehmet Ziylan: 5 milyon TL
Cantürk Alagöz: 5 milyon TL
Çağlayan Çetin: 50 milyon TL
Başakşehir Futbol Kulübü: 2 milyon TL
Nevzat Kaya: 3 milyon TL
Mehmet Evyap: 5 milyon TL
Fikret Öztürk: 1 milyon TL
Elif Elmas ve Napoli futbolcuları: 100 bin euro
Yüksel Yıldırım: 5 milyon TL
Mehmet Büyükekşi ve arkadaşları: 8 milyon TL
Rezan Epözdemir: 2 milyon TL
Faruk Koca ve arkadaşları: 7.5 milyon TL
Atıl Aykar: 5 milyon TL
Ecmel Faik Sarıalioğlu: 5 milyon TL
Hasan Çetinkaya: 10 milyon TL
Faysal Ergün: 5 milyon TL
1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya: 10 milyon TL
Nasser Al-Khelaifi: 50 milyon TL
MHK Başkanı Lale Orta: Hakem camiası olarak 1.6 milyon TL