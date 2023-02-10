Futbol maçlarının başlama tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, futbol maçlarının başlama tarihini açıkladı. Büyükekşi, "Maçları 3-4 Mart tarihleri arasında oynatma kararı aldık." dedi.

Büyükekşi, ""Hatayspor kulübü bugün yazı gönderdi. Bu sezon maçlarını oynamayacağını bize bildirdi. Gaziantep FK da ligden çekilmek isterse bu iki kulübümüzün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam etmek planlarımız arasında." diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), amatör liglerin şubat ayı sonuna kadar ertelendiğini açıkladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kayıplarının ve yaralıların olması, devam eden arama kurtarma çalışmalarıyla birlikte ülke genelinde 7 günlük milli yas ilan edilmesi nedeniyle TFF Yönetim Kurulu kararı ile tüm illerde Bölgesel Amatör Lig ve Yerel Amatör Lig müsabakalarının şubat ayı sonuna kadar ertelendiği bildirildi.