Futbolun 4 büyüklerinden mesajlar: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun

Futbol kulüplerinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları geldi. 4 büyükler sosyal medya hesaplarından 23 Nisan'ı kutlayarak önemli mesajlar verdi.

Fenerbahçe: Sonsuz Atatürk sevgisiyle dolu nice 23 Nisan'lara

Fenerbahçe, sosyal medya paylaşımında "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 105. yıl dönümünü ve umut dolu geleceğimiz olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Sonsuz Atatürk sevgisiyle dolu nice 23 Nisan'lara." ifadelerini kullandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun



Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 105. yıl dönümünü ve umut dolu geleceğimiz olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm… pic.twitter.com/uio28SqDoD — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 22, 2025

Galatasaray: Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir

Galatasaray, "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir, ilkesiyle 105 yıl önce TBMM’nin açılışını yapan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." mesajını paylaştı.

🇹🇷 “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.” ilkesiyle 105 yıl önce TBMM’nin açılışını yapan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, tüm dünya çocuklarına armağan ettiği #23NisanUlusalEgemenlikveÇocukBayramı kutlu olsun! pic.twitter.com/eeg4J4C8wl — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 22, 2025

Beşiktaş: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun

Beşiktaş, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 23 Nisan 1920’de TBMM'nin açılışı ile birlikte dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." paylaşımını yaptı.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılışı ile birlikte dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. 🇹🇷 #EnGüzelBayram | #23NisanKutluOlsun pic.twitter.com/yuq4uehFNs — Beşiktaş JK (@Besiktas) April 22, 2025

Trabzonspor: Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanı

Trabzonspor'un paylaşımında ise "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." denildi.