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Beşiktaş'ta seçim günü: Adalı mı, Aksoy mu?

Beşiktaş Kulübünde yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği olağan seçimli genel kurul toplantısı başladı.

Haber Merkezi
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Beşiktaş'ta seçim günü: Adalı mı, Aksoy mu?
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Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda kongre divan kurulu başkanlığına Uğur Poyraz seçildi.

Toplantıda daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kongrede, mevcut başkan Serdal Adalı ve başkan adayı Gürkan Aksoy, siyah-beyazlı kulübün başkanı olabilmek için yarışacak.

Kongrede, aidatlarını yatıran 27 bin 588 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Seçimde adaylardan Serdal Adalı beyaz, Gürkan Aksoy ise turuncu renkli pusulayla yarışacak.

Genel kurulda üyeler 30 sandıkta oylarını kullanacak. Oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlanacak. Kongrede ayrıca denetim kurulu, disiplin kurulu, seçme ve sicil kurulu seçimleri de yapılacak.

Adayların yönetim kurulu listesi

Başkan adaylarının yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor:

Serdal Adalı

Asıl üyeler: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, A. Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet Sarımermer

Yedek üyeler: Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın, İbrahim Şafak Sağlam

Gürkan Aksoy

Asıl üyeler: Levent Önkol, Işık Dumrul, Tolga Bal, İsmail Tatlılık, Feridun Özgiden, Ali Kızıltaş, Cem Şendur, Safiye Taylan, Bülent Erunsal, Çetin Yıldırım

Yedek üyeler: Eralp Elmasdiken, Çağıl Geylan, Nihan Tüfekçioğlu, Nurettin Yılgın, Selçuk Akman

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