Fatih Terim, Al-Shabab'tan ayrılıyor
Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ın teknik direktörlüğünü yürüten Fatih Terim'in gelecek sezon takımın başında olmayacağı öğrenildi.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ın teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Terim'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Edinilen bilgiye göre; Suudi Arabistan ekibi ile sözleşmesinde uzatma opsiyonu yer alan deneyimli teknik adam, Al Shabab'ta devam etmeme kararı aldı.
Fatih Terim, aralık ayında Al Shabab ile 1.5 yıllık resmi sözleşme imzalamıştı.
71 yaşındaki teknik adamın geleceğinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.
Al Shabab ile 23 maça çıkan Fatih Terim, 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.