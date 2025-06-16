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Edin Dzeko'nun yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Edin Dzeko, Serie A'ya dönmeye hazırlanıyor. Dzeko'nun Fiorentina ile 1+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Haber Merkezi
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Edin Dzeko'nun yeni takımı belli oldu
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Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Edin Dzeko, Serie A ekiplerinden Fiorentina ile anlaştı.

39 yaşındaki yıldız forvet, İtalyan ekibi ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Gazeteci Fabrizio Romano, Dzeko'nun Fiorentina'da yıllık 1.5 milyon euro kazanacağını yazdı.

Dzeko'yu, Fiorentina'nın yeni teknik direktörü Stefano Pioli'nin de ısrarla istediği kaydediliyor.

Seri A'da üçüncü takımı olacak

Böylece 2 yıl aranın ardından Seria A'ya dönmeye hazırlanan Dzeko, Roma ve Inter'in ardından üçüncü kez bir İtalyan takımında forma giyecek.

Dzeko 2015-2021 yılları arasında Roma'da, 2021-23 yıllarında ise Inter'de forma giymişti.

Son iki sezonunu Fenerbahçe'de geçiren Dzeko, lig ve Avrupa'da süre aldığı toplam 83 maçta 38 gol 10 asist kaydetti.

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