Edin Dzeko'nun yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Edin Dzeko, Serie A'ya dönmeye hazırlanıyor. Dzeko'nun Fiorentina ile 1+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Edin Dzeko, Serie A ekiplerinden Fiorentina ile anlaştı.
39 yaşındaki yıldız forvet, İtalyan ekibi ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
Gazeteci Fabrizio Romano, Dzeko'nun Fiorentina'da yıllık 1.5 milyon euro kazanacağını yazdı.
🚨🟣 Edin Dzeko will sign one year deal plus option until June 2027 at Fiorentina with salary around €1.5m net per season.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2025
Dzeko has agreed to return to Italy and he’s leaving Fenerbahçe… with Stefano Pioli expected to be new head coach at Fiorentina.
Here we go ⚜️🇧🇦 pic.twitter.com/473F0YjFMH
Dzeko'yu, Fiorentina'nın yeni teknik direktörü Stefano Pioli'nin de ısrarla istediği kaydediliyor.
Seri A'da üçüncü takımı olacak
Böylece 2 yıl aranın ardından Seria A'ya dönmeye hazırlanan Dzeko, Roma ve Inter'in ardından üçüncü kez bir İtalyan takımında forma giyecek.
Dzeko 2015-2021 yılları arasında Roma'da, 2021-23 yıllarında ise Inter'de forma giymişti.
Son iki sezonunu Fenerbahçe'de geçiren Dzeko, lig ve Avrupa'da süre aldığı toplam 83 maçta 38 gol 10 asist kaydetti.