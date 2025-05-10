Şampiyonluk için son 90 dakika: Galatasaray'ın zafer yürüyüşüne tek adım kaldı

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan kritik anlar

66. dakikada sağ taraftan kullandığı korner atışında yükselen Lemina'nın kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Barış Alper'in tamamlamak istediği meşin yuvarlağı Okay Yokuşlu'nun çizgi üzerinde çıkardı.

67. dakikada sol taraftan Sara'nın kullandığı köşe vuruşuna penaltı noktasında iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

83. dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu önünde bulab Osimhen'in şutunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kurtardı.

84. dakikada sol taraftan Eren'in ceza sahasına ortasında topla buluşan Yunus Akgün, pasını ceza yayına çıkardı. Bu noktada Morata'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Osman Gökhan Bilir

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Okay Yokuşlu (Nwakaeme dk. 75), Batagov, Arif Boşluk, Mendy , Lundstram, Mustafa Eskihellaç (Zubkov dk. 58), Vısca (Banza dk. 75), Cham, Enis Destan (Sikan dk. 19)

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Ozan Tufan, Serdar Saatçı, Cihan Çanak, Salih Malkaçoğlu, Ali Şahin Yılmaz

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Galatasaray: Fernando Muslera, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs (Ahmed Kutucu dk. 90), Lucas Torreira, Mario Lemina (Przemyslaw Frankowski dk. 90), Yunus Akgün (Kaan Ayhan dk. 90), Gabriel Sara (Alvaro Morata dk. 77), Barış Alper Yılmaz (Eren Elmalı dk. 82), Victor Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Carlos Cuesta

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Abdülkerim Bardakcı (dk. 67), Alvaro Morata (dk. 84) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Muslera, Morata (Galatasaray), Cham (Trabzonspor)

Galatasaray, Trabzon'daki son 6 maçı kaybetmedi

Galatasaray, Trabzonspor’a konuk olduğu son 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray, Papara Park’ta Trabzonspor ile oynadı. Müsabakadan 2-0’lık skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, rakibine karşı deplasmanlardaki yenilmezliğini sürdürdü. Trabzon'da son olarak 1 Eylül 2018 tarihinde oynanan karşılaşmayı 4-0'lık skorla kaybeden sarı-kırmızılılar, daha sonraki 5 müsabakada 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Aslan şampiyonluk vizesini Kayseri’de alıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de gelecek hafta evinde karşılaşacağı Kayserispor karşısında en az 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Aslan, ligde kalan 3 haftada en az 1 puan alması durumunda 25. şampiyonluğunu ilan edecek. Cimbom gelecek hafta pazar günü Kayserispor'u ağırlayacak.

Beşinci yıldızı takan ilk takım olacak

Galatasaray, ligde kalan 3 maçta 1 puan alması durumunda 5. yıldızı takacak.

Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren sarı-kırmızılılar, bu sezon da şampiyon olursa 25. kez zafer turu atacak.

"Cimbom" böylece formasında 5 yıldız taşıma hakkı elde edecek ilk takım olacak.

İki takım 4 gün sonra kupada karşı karşıya gelecek

İki takım, 4 gün sonra bir kez daha karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'deki randevuyu kazanan Galatasaray, Karadeniz temsilcisiyle 14 Mayıs Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası final maçına çıkacak. Ligde şampiyonluğa çok yaklaşan sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep'teki final maçında Türkiye Kupası'nı da alarak sezonu çifte zaferle kapatmayı hedefliyor.

Galatasaray son 7 maçta rakiplerine boyun eğmedi

Galatasaray, çıktığı son 7 resmi karşılaşmada rakiplerine boyun eğmedi.

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezonki tek yenilgisini 29 Mart'taki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 7 karşılaşmayı da kazandı.

Galatasaray, bu süreçte ligde Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK'yi 2-0, ikas Eyüpspor'u 5-1, Net Global Sivasspor'u 4-1, Trabzonspor'u ise 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1 yendi.

Söz konusu müsabakalarda 22 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.

Abdülkerim Bardakcı 5 gole ulaştı

Galatasaray'ın milli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, resmi maçlardaki 5. golünü attı.

Trabzonspor karşısında 66. dakikada attığı kafa golüyle perdeyi açan Abdülkerim, Süper Lig'deki 31. maçında 3. kez gol sevinci yaşadı. UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda birer golü bulunan milli futbolcu, sarı-kırmızılı formayla bu sezon 5. kez fileleri havalandırdı.

Morata 6. golünü attı

Sarı-kırmızılı ekibin İspanyol yıldızı Alvaro Morata, resmi maçlarda 6. kez gol sevinci yaşadı.

Ara transfer döneminde kadroya katılan Morata, 13. resmi maçına çıktı. Trabzonspor maçında 84. dakikada attığı şık golle farkı 2'ye çıkaran Morata, Süper Lig'de 5. kez ağları sarstı. Yıldız santrfor, Türkiye Kupası'nda da 1 kez gol atma başarısı sergiledi.