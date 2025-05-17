Galatasaray şampiyonluk maçına çıkacak:  Beraberlik bile şampiyon yapacak

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta Kayserispor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 27 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 86 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kayseri ekibi ise 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda topladığı 44 puanla 11. sırada yer alıyor.

En az 1 puan şampiyon yapacak

Galatasaray, ligin bitimine 3 hafta Kayserispor müsabakasıyla şampiyonluğunu ilan edebilir. Ligde en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde yer alan sarı-kırmızılılar, maçtan en az 1 puanla ayrılması durumunda şampiyon olacak. Aslan böylece üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu kazanacak ve formasına 5. yıldızı takacak.

Hedef çift kupa

Galatasaray, 2024-2025 sezonunu çifte kupayla kapatmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, ilk olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda finalde Trabzonspor'u yenerek, kupayı müzesine götürdü. Cimbom, Türkiye Kupası'nın ardından, Kayserispor karşısına Süper Lig şampiyonluğunu da garantilemek için sahaya çıkacak.

Kayserispor'la 58. randevu

Galatasaray ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 57 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 35 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri temsilcisi ise 5 defa rakibini mağlup etti. 17 maçta da kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Galatasaray'ın 127 golüne, Kayserispor 46 golle yanıt verdi. Ligin ilk yarısında Kayseri'de yapılan maçı Galatasaray, 5-1'lik skorla kazandı.

Son 8 maçını kazandı

Bu sezon en son Süper Lig'de Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden Galatasaray daha sonraki 8 müsabakayı kazandı. Sarı-kırmızılılar, ligde Samsunspor, Bodrum FK, Eyüpspor, Sivasspor ve Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe, Konyaspor ve Trabzonspor karşısında sahadan galip ayrıldı.

Evinde Kayserispor'a son 7 karşılaşmada kaybetmedi

Galatasaray evinde son maçlarda Kayserispor'a kaybetmiyor. Son olarak 12 Şubat 2017 tarihinde İstanbul'daki mücadelede rakibine 2-1'lik skorla yenilen sarı-kırmızılar daha sonra mağlup olmadı. Aslan oynanan 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

İç saha karnesi

Galatasaray, Süper Lig'de iç sahada 16 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, geride kalan maçlarda 13 galibiyet, 3 beraberlik aldı ve bu alanda da zirvede yer alıyor. Cimbom evinde son olarak Sivassoor ile oynadı ve rakibini 4-1'lik skorla mağlup etti.

Aslan, ligde sahasındaki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 37. haftasında Fenerbahçe'ye karşı 1-0'lık skorla aldı.

En çok gol atan ve en az gol yiyen takım

Galatasaray savunmada ve hücumda istatistiklerde ilk sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de yaptığı 33 müsabakada kalesinde 31 gol gördü ve en az gol yiyen takım olarak yer aldı. Cimbom ayrıca toplamda da 12 kez kalesini gole kapadı.

Ligde rakip fileleri 84 kez havalandıran Galatasaray, bu alanda da Fenerbahçe ile birlikte en çok gol atan ekip olarak bulunuyor.

Victor Osimhen durdurulamıyor

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, bu sezon farklı kulvarda attığı gollerle takımının başarısında önemli rol oynuyor. Son olarak Trabzonspor ile oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası finalinde 2 gol sevinci yaşayan Osimhen, Mario Jardel'i geçerek Türk futbolunda en golcü yabancı futbolcu oldu. Trendyol Süper Lig'de 24, UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Türkiye Kupası'nda da 5 gol kaydeden 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon toplam 35 gol attı ve kariyerinin de en golcü sezonunu yaşıyor.

5 futbolcu sarı kart sınırında

Galatasaray'da Kayserispor karşılaşması öncesinde Fernando Muslera, Victor Osimhen, Davinson Sanchez, Gabriel Sara ve Dries Mertens sarı kart sınırında bulunuyor. Söz konusu 5 futbolcu, müsabakada sarı kart görmeleri durumunda 37. haftada deplasmandaki Göztepe maçında cezalı olacak.

Ali Şansalan düdük çalacak

Galatasaray ile Kayserispor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Mehmet Kısal yapacak. Maçın 4. hakemi ise Fatih Tokail olacak.