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Fenerbahçe'de Mourinho defteri kapanıyor mu? Portekiz’den açıklama geldi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Portekiz Milli Takımı'yla ön anlaşma sağladığı iddia edilmişti. Portekiz basını, Portekiz Futbol Federasyonu'nun Mourinho iddialarını yalanladığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe'de Mourinho defteri kapanıyor mu? Portekiz’den açıklama geldi!
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Jose Mourinho'nun Portekiz Milli Takımı'yla ön anlaşma sağladığı iddiaları gündem gelmişti.

HT Spor'un haberine göre Mourinho, Portekiz Futbol Federasyonu ile anlaşmış ve anlaşmanın haziran ayının başında oynanacak Uluslar Ligi Finalleri sonrası hayata geçirilmesinin hedeflendiğinden bahsedilmişti.

Öte yandan Portekiz basınından Record söz konusu iddialar üzerine dikkat çeken bir haber geçti.

Record, Mourinho iddialarını Portekiz Futbol Federasyonu yetkililerine sorarken söz konusu haberlerin net bir dille yalanlandığı ifade edildi.

Aynı yetkilinin herhangi bir teknik direktörle görüşme olmadığını garanti ettiği ve Roberto Martinez ile olan sözleşmenin 2026'ya kadar geçerli olduğunu hattırlattığı belirtildi.

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