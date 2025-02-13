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Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakem mi yönetecek? TFF açıklama yaptı!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için yabancı orta hakem tartışmaları sürerken TFF kanadından konuyla ilgili net açıklama geldi. TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemine dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Haber Merkezi
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakem mi yönetecek? TFF açıklama yaptı!
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Süper Lig'de 24 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için hakem tartışmaları sürüyor.

Dev maç için yabancı orta hakem tartışmaları sürerken konuyla ilgili TFF kanadından ilk kez net açıklama geldi.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Ekol TV'ye yaptığı açıklamada Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Türk orta hakemin yöneteceğini bildirdi.

Dev maç için yabancı orta hakemin gündemlerinde olmadığını aktaran Aküzüm, "Türkiye’de 2024-2025 futbol sezonunun sonuna kadar Türk hakemleri orta hakem olarak görev yapacak" ifadesini kullandı.

Aküzüm sözlerini "Yabancı VAR hakemi için Kulüpler Birliği ve toplumdan bir talep geldi ve orada da karar kolektif olarak alındı" diyerek sözlerini tamamladı.

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