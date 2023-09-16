Galatasaray - Samsunspor maçında 6 gol!
Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Samsunspor’u 4-2 mağlup etti.
7. dakikada Dries Mertens'in yerden içeri çevirdiği topa ceza sahası içi sağ çaprazda Kerem Aktürkoğlu’nun yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi. 1-0
15. dakikada Moryke Fofana pasında sol tarafta topla buluşan Marc Bola’nın son çizgiye inip yerden çevirdi. Kale önünde Landy Dimata’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.
29. dakikada sol tarafta topla buluşan Dries Mertens’in yaptığı ortada Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası içinde yaptığı tek dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
42. dakikada sol taraftan Kerem Aktürkoğlu’nun kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı’nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-0
46. dakikada Flavien Tait’in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Landry Dimata’nın yerden düzgün yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1
60. dakikada Samsunspor’da kaleyi karşıdan gören yerden kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Carl Holse’nin yaptığı vuruşta barajda bulunan Abdülkerim Bardakcı’ya da çarpan top kaleci Fernando Muslera’nın sağından ağlara gitti. 3-2
67. dakikada sağ tarafta topla buluşan Hakim Ziyech’in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta ceza sahası içinde Mauro Icardi’nin kafayla dokunuşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-2
Hakemler: Cihan Aydın, Çağlar Uyarcan, Gökhan Bilir
Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Lucas Torreira (Kaan Ayhan dk. 86), Kerem Demirbay (Tanguy Ndombele dk. 74), Tete (Hakim Ziyech dk. 46), Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu (Halil Dervişoğlu dk. 85), Mauro Icardi
Yedekler: Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Cedric Bakambu
Teknik Direktör: Okan Buruk
Samsunspor: Okan Koçuk, Kingsley Schindler (Muhammed Gümüşkaya dk. 83), Yunus Emre Çift, van Drongelen, Marc Bola, Soner Aydoğdu (Osman Çelik dk. 46), Flavien Tait (Ercan Kara dk. 83), Emre Kılınç (Nanu dk. 83), Carl Holse, Moryke Fofana (Laetan Laura dk. 70), Landry Dimata
Yedekler: Jakub Szumski, Alim Öztürk, Zeki Yavru, Soner Gönül, Lubomir Satka
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk. 7 ve 29), Abdülkerim Bardakcı (dk. 42), Mauro Icardi (dk. 67) (Galatasaray), Landry Dimata (dk. 46), Carl Holse (dk. 60) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Yunus Emre Çift, Flavien Tait, Marc Bola (Samsunspor), Victor Nelsson, Okan Buruk (Galatasaray)