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Galatasaray'a açılan yasa dışı bahis soruşturmasında karar verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Galatasaray’ın takım formasında yer alan illegal bahis reklamı ile ilgili kararını verdi.

Haber Merkezi
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Galatasaray'a açılan yasa dışı bahis soruşturmasında karar verildi
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Galatasaray'ın kısa dönem forma sponsoru olan yasa dışı bahis sitesi ile ilgili açılan soruşturmada karar çıktı.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Galatasaray Kulübü için yasadışı bahis sitesine ait bir reklamla sahaya çıkmasıyla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.

Galatasaray soruşturması karara bağlandı

Galatasaray Kulübü, savcılığa yaptığı açıklamada sponsorluk anlaşmasının TFF'den görüş alınarak yapıldığını, yapılan ihtarlardan sonra 30.09.2024 tarihinde sözleşmenin feshedildiğini bildirdi.

Savcılıktan 'kovuşturmaya yer yok' kararı

Savcılık soruşturmayı KYOK (Kovuşturmaya Yer Yok kararı) ile sonlandırdı.

Savcılık kararı şu şekilde:

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